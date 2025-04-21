Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 ilçedeki 11 köyde nohut demonstrasyon ekimi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 12 çiftçi ile iş birliği yapılarak yerli ve milli nohut tohumlarının tanıtımı hedeflendi. Demonstrasyon ekimlerinin amacı; verimliliği artırmak, üreticilere kaliteli ve alternatif tohum çeşitleri sunmak olarak açıklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, demonstrasyon çalışmaları kapsamında Adana, Ankara, Eskişehir ve Konya Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen şu yerli çeşitler ekildi: “Adana kaynaklı: Caner, Sezgin, İnci, Ankara kaynaklı: Aydoğan, Atabay, Tunç, Karlı, Eskişehir kaynaklı: Çiftçi, Nihatbey, Konya kaynaklı: Bayrak.”

Yetkililer, elde edilecek verim sonuçlarının çiftçilere rehberlik etmesi ve bölgedeki nohut üretiminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.