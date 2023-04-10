Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy’un koordinatörlüğünde yürütülen etkinlikte, Atatürk Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi’nden akademisyenler eğitmen olarak yer alıyorlar.

Sağlık bilimleri alanında eğitim gören öğrencilere yönelik olarak, bilimsel bir problemi belirleme, ilgili konuya ve alana ait bilimsel literatüre erişim, alana ait literatüre yönelik bilimsel değerlendirme, proje hazırlama becerisi ve projenin yazılı sunumu için ilgili yeterliklerin kazandırılmasını destekleyici bir kapsamla oluşturulan kursun ikinci günü sabah oturumunda, “Projelerde İstatistiksel Yöntemin Yazılması” başlığı altında Dr. Öğr. Üyesi Esra Balcıoğlu, değişken türleri, normal dağılım, tanımlayıcı istatistikler, istatistikte hangi testin ne zaman yapılacağı, projelerde amaca ve değişken türüne uygun metot yazımı konularında bilgiler verdi ve devamındaki dersinde ise “Projelerde Uygun Örneklem Sayısı Belirleme” aşlığı altında temel istatistiksel kavramlar, istatistiksel hata türleri, etki büyüklüğü kavramı, klinik anlamlılık/istatistiksel anlamlılık, araştırma türüne göre uygun örneklem sayısı belirleme ve güç analizi, araştırmacıların güç analizi için yapmaları gerekenler, ön hazırlık gibi konuları açıkladı.

Daha sonra Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay, “Bilgiye Erişim” başlıklı dersinde bilimsel kaynak tarama araçlarını ve yollarını anlattı ve Prof. Dr. İsmail Öçsoy, “Makale Okuma” başlıklı dersinde bir bilimsel makaleyi kritik okuma ve analiz etme stratejilerini deneyimleri ışığında detaylıca açıkladı. Ayrıca devamında Prof. Dr. İsmail Öçsoy, “Mesleki Başarı İlkeleri” başlığı etrafında bilimsel ve mesleki kariyer planlaması ile ilgili olarak kişisel gelişim stratejileri ve önemli noktaları izah etti.

Etkileşimli bir yolla yürütülen seminerlerde öğrencilerin sorularına cevaplar verildi ve diğer eğitmenlerden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Böyükata da kısa değerlendirmelerle katkıda bulundular.

Öğleden sonra 9’ar kişilik gruplara ayrılan öğrenciler Doç. Dr. Nilay Ildız, Dr. Öğr. Üyesi Esra Balcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay ve Öğr. Gör. Dr. Çağla Çelik’in rehberliğinde kaynak taraması ve bilgiye ulaşım ile kritik makale okuma uygulamaları yaptılar.

Faydalı ve verimli bir gün geçirildiği değerlendirilen etkinliğin üçüncü gününde de kariyer planlaması, proje üretimi ve proje önerisi hazırlama ile ilgili eğitimlerle devam edileceği belirtildi. Haber Merkezi