Kalp sağlığı ile ilgili bilgi verip önerilerde bulunan İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, “Kalp krizi riskini azaltmak için; sigara ve alkol kullanmayın, fiziksel olarak aktif olun, aşırı yağlı, şekerli ve tuzlu beslenmekten kaçının, taze sebze ve meyve yiyin” dedi.

“HAREKETSİZ BİR YAŞAM VE STRESTİR”

Müdür Şahin açıklamasında, “Kalp ve damar sağlığı, genetik özelliklerin yanı sıra beslenme ve yaşam tarzı ile doğrudan ilgilidir. Kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen başlıca unsurlar; sağlıksız beslenme, şişmanlık, alkol, sigara, hava kirliliği, hareketsiz bir yaşam ve strestir. Bu faktörler yalnızca kalp hastalıklarına zemin hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda büyük bir sosyoekonomik problem olan inme olaylarına da (felç) yol açabilir. Sadece birkaç küçük değişiklikle bile kalp hastalığı ve inme riskini azaltabiliriz. Kan basıncı yüksekliği, şeker hastalığı ve uyku bozukluğu ile ilgili olan sorunların üzerinde durulmalı; kan şekeri, kolesterol ve kan basıncı gibi değerlerin belirli seviyelerde tutulmasına dikkat edilmelidir. Sağlıklı beslenme, hazır gıdalar yerine taze besinlerin tercih edilmesi, aşırı tuz kullanımının önüne geçilmesi, düzenli sağlık kontrolleri, kan değerlerine dikkat edilmesi kalp sağlığını koruma tedbirleri arasındadır. Ayrıca hayata karşı iyimser olmak, aile ve çevre ile kaliteli zaman geçirmek, uyku düzenini kontrol altında tutmak da önemlidir” şeklinde konuştu.

“KALP SAĞLIĞI HER ŞEYDİR”

Daha sağlıklı kalpler için önerilerde bulunan Şahin, “Kötü alışkanlıklarımızı bırakmak: Sigara ve tütün içeren diğer keyif verici maddelerden, alkolden uzak kalmak ve bunların kullanımının başlanmaması için kendimizden küçüklere davranış modeli yaratmak. Sigara içilen ortamda dahi bulunmamak. Kilo fazlalığımız var ise, doktor kontrolünde sürekli uygulanabilir bir yeme alışkanlığı ve hareket tarzı ile mevcut yağ dokumuzu kas dokusuna çevirmeye çalışmak. Mevcut kan değerlerimizi bilmek ve olumsuz değerleri normale çevirebilmek için ilgili doktorlardan öneriler alıp uygulamak. Arada evde tansiyon değerlerimizi yakınmamız olmasa bile ölçmek ve ortalamalar yüksek ise doktordan yardım alıp, takibe girmek. Kalp, hücrelere besin taşımak için, hayatımız boyunca aralıksız çalışması gereken en yaşamsal organlarımızdan birisidir. Kalbimizin sağlıklı çalışması diğer organların sağlığı ve bir bütün olarak insan sağlığı açısından da önemli” dedi. Melike Aslı Arslan