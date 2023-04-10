Yozgat’ta her yıl olduğu gibi, oruca zarar veren, bozan ve mekruh hale getiren konular en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Ramazan ayı dışında gerçekleştirdikleri eylem ve davranışların Ramazan ayında oruca olan etkilerini merak edenler hem internet üzerinden hem de diyanetten araştırma yapıyor.

Ramazan ayında çok sorulan sorulardan “Bir tanesi de göz damlası orucu bozar mı?” sorusu oldu.

ORUÇ SAKATLANIR MI?

Ramazan ayında orucu bozan ve bozmayan durumlarla ilgili sorular yeniden gündem olmaya başlıyor. 30 gün boyunca oruç tutmakla yükümlü olan her Müslümanın oruç ibadetini yerine getirirken dikkat etmesi gereken bazı durumlar var. Orucu bozan ya da sakatlayan durumlar araştırılmaya başlamışken, göz kuruluğu yaşayan ve gözlerinden rahatsız olan kimselerin akıllarında soru işaretleri oluştu. Peki, göz damlası orucu bozar mı?

DİYANET AÇIKLADI

Göz kuruluğu, arpacık gibi birtakım göz problemleri olan kimselerin tedavi amaçlı kullanmaları gereken damlaların orucu sakatlayıp sakatlamadığı konusunda Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama gelmişti.

Diyanetten konu ile yapılan açıklamada, “Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz” ifadelerine yer verildi.

Diyanet tarafından yapılan açıklamalarda, uzman görüşler de incelenerek göz damlasının orucu bozmadığına kanaat getirilmiştir. Göze damla damlatmak, orucu bozan mekruh bir hareket değildir. Dolayısıyla oruçluyken göze damla damlatınca kaza gerekmez.

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz. Ahmet Ayverdi