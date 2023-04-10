MHP Yozgat İl Başkanlığı binasında toplanan başkanlar seçimde yapacakları hakkında bir toplantı gerçekleştirdiler.

Toplantıya katılanlar ise şu şekilde; MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Kaçep Yozgat Başkanı Gülseren Sarıoğlu, Yozgat İl Genel Meclis Üyesi Ümit Şahbaz ve MHP Yozgat Milletvekili Adayları Kazım Ergün, Ülkü Yılmaz, Sezer Yozgat.

Toplantıda seçim koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Fikir alışverişlerinin de yapıldığı toplantıda Yozgat konuşuldu. Toplantı, seçimde yapılacak çalışmalar istişare edilerek tamamlandı.

“FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK”

Toplantı sonrasında açıklama yapan İl Başkanı Irgatoğlu, “Milletvekilimiz Ethem Sedef, Milletvekili Adaylarımız Kazım Ergün, Ülkü Yılmaz, Sezer Yozgat, Merkez İlçe Başkanımız Adem Kızılay, Kaçep Başkanımız Gülseren Sarıoğlu ve İl Genel Meclis Üyemiz Ümit Şahbaz ile birlikte parti binamızda bir araya gelerek önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. İlçe başkanları toplantımızı parti binamızda gerçekleştirdik. Biz hazırız” ifadelerini kullandı.

“SENİN İÇİN VARIZ YOZGAT”

Seçim çalışmaları yaptıklarını belirten Milletvekili Ethem Sedef ise, “İl Başkanlığımızda, partimizin uçbeyleri değerli başkanlarımızla bir araya gelerek seçim koordinasyon çalışmalarımızı tamamladık. Senin için varız Yozgat. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye, her şeyden önce Yozgat” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan