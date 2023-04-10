Son yaşanılan olaydan sonra cinayetlerin ve kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için elektronik kelepçe uygulamasının büyük bir önem taşıdığı gözler önüne serildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE BİR ÇÖZÜM

Kadına şiddet uygulayan kişilere takılan elektronik kelepçeler, 7 gün 24 saat izleniyor. Uygulamayla çok sayıda kadın cinayetinin önüne geçiliyor.

Kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik yurt genelinde başlatılan elektronik kelepçe uygulamasından olumlu sonuçlar alınıyor. Kelepçe takılan kişiler, İzleme Komisyonu tarafından aralıksız takip edilirken, uygulama ile ölümlerin önüne geçiliyor.

UYGULAMA ARTACAK

Yozgat Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Merve Türker, konu ile alakalı açıklama yaptı.

Müdür Merve Türker, elektronik kelepçe ile ilgili akıldaki soru işaretlerini giderdi.

Müdür Türker, geçtiğimiz günlerde yaşanan kadın cinayetinden sonra uygulamada artış görüldüğünü söyledi.

2023 yılında elektronik kelepçeye müracaatların arttığını vurgulayan Türker, "2022 yılında sadece 1 adet müracaatçıyla uygulanmıştır. 2023 yılında elektronik kelepçe kararı bulunan R.T. isimli kadının M.T isimli şiddet uygulayan tarafından cinayet olayının gerçekleşmesi akabinde ek olarak 4 müracaatçıya elektronik kelepçe uygulandığı ve elektronik kelepçe uygulamasında ciddi bir artış görüldü” ifadelerini kullandı.

ŞİDDETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Elektronik kelepçenin kadın cinayetlerini önlemede etkin kullanılan bir yöntem olacağını söyleyen Türker, “Elektronik kelepçe uygulanan vakalarda şiddet uygulayana takılan elektronik kelepçe ve mağdura verilen cihaz sayesinde şiddet uygulayan, şiddet mağdurunun can güvenliğini riske atacak mesafe oranında aştığı süre zarfında yaklaşması takdirde hem mağdur kişiye hem kolluk kuvvetlerine uyarı gidilmesi suretiyle kolluk kuvvetleri olaya müdahil olmaya çalışılıyor. Bu sistemler sayesinde şiddet uygulayan, mağdura yaklaşması suretinde önlenmiş olur” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan