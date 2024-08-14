Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir kitleye ulaşan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yaptığı eksi 1.75 fizik neti ile Fizik bölümüne yerleşti. Yerleştirme sonuçlarını sosyal medya hesabından duyuran Özkara, "YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben eksi 1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?" sözleriyle takipçilerine seslendi.

PROF. DR. BEHÇET YALIN ÖZKARA KİMDİR?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İ.İ.B.F.) İşletme bölümünde Doçent Doktor olarak görev yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, 2008 yılında aynı üniversitenin İşletme bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi’nde, doktorasını ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Doktora sürecinde Seul Hanyang Üniversitesi’nde bulunmuş, doktora sonrası araştırmalarını ise Massachusetts Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak yürütmüştür. Özkara, özellikle tüketici davranışları, nöropazarlama ve karar verme süreçleri üzerine araştırmalarına devam etmektedir.