Temmuz ayının ortasında etkisini artıran yaz sıcaklıkları, 19 ve 20 Temmuz tarihlerini kapsayan hafta sonunda da şehirde etkisini sürdürecek.

18 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde termometreler 34°C’yi gösterdi. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyeye ulaşırken, nem oranı %18 seviyelerinde seyretti.

Gün boyu rüzgarın güney yönünden esmesi ve ortalama 8 ila 14 km/saat hızla hareket etmesi bekleniyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklıklar kademeli olarak düşerek gece saatlerinde 22°C’ye kadar gerileyecek.

19 Temmuz Cumartesi günü Yozgat’ta hava güneşli olmaya devam edecek. Günün en yüksek sıcaklığı 32°C olarak tahmin edilirken, sabah saatlerinde 19°C olan hava sıcaklığı öğleye doğru yükselecek. Nem oranının ise %58 seviyelerine kadar çıkmasıyla birlikte, sıcak hava vatandaşlar için daha bunaltıcı hale gelebilir. Rüzgarın güneydoğudan saatte 22 km hızla esmesi bekleniyor.

Pazar Günü Sıcaklıkta Hafif Düşüş

20 Temmuz Pazar günü ise şehirde hava sıcaklığında hafif bir düşüş gözlemlenecek. Günün en yüksek sıcaklığı 30°C olurken, sabah saatlerinde hava 17°C civarında seyredecek. Nem oranı %95’e kadar yükselerek nemli bir gün yaşanacağına işaret ediyor. Hafif esen rüzgar (18 km/s) nedeniyle boğucu havanın etkisi bir miktar hafifleyebilir.

Her iki gün boyunca gece saatlerinde sıcaklıkların 17-19°C bandına düşmesi bekleniyor. Bu durum özellikle açık havada zaman geçirmek isteyen vatandaşlar için rahatlatıcı bir ortam sunacak.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyarıyor. Geniş kenarlı şapkalar ve bol su tüketimi önerilirken, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak saatlerde dış ortamda bulunmaması tavsiye ediliyor.