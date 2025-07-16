Polisin aracına kontrolden çıkan otomobil çarptı: 1'i polis 3 yaralı
Polisin aracına kontrolden çıkan otomobil çarptı: 1'i polis 3 yaralı
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Olay, Kirişçi Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi.

Bıçaklı Kavga (1)

Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki H.B. ile 50 yaşındaki A.S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., yanında bulunan bıçakla A.S.C.’yi sol bacağından yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi.

Bıçaklı Kavga (3)

Yaralı A.S.C., olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesini önce kabul etmedi. Ancak kan kaybının fazla olduğunun belirtilmesi üzerine ikna edilen A.S.C., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli H.B. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen H.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA