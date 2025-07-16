Olay, Kirişçi Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki H.B. ile 50 yaşındaki A.S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., yanında bulunan bıçakla A.S.C.’yi sol bacağından yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi.

Yaralı A.S.C., olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesini önce kabul etmedi. Ancak kan kaybının fazla olduğunun belirtilmesi üzerine ikna edilen A.S.C., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli H.B. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen H.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.