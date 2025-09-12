Mustafa Gürzel Kimdir?

Özlem Vural Gürzel ile Mustafa Gürzel uzun yıllar önce evlilik kararı alarak hayatlarını birleştirdi. Çiftin mutlu birliktelikleri devam ediyor. Ancak aile yaşantılarını kamuoyundan uzak sürdürmeyi tercih ediyorlar.

Mustafa Gürzel hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlı. Yaşı, mesleği ve memleketi ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

Özlem Vural Gürzel Neden İstifa Etti?

Özlem Vural Gürzel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,

“Seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım” ifadelerini kullanarak partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, istifasının ardından AK Parti’ye katıldı.