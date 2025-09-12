Bir döneme damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Katya' karakterine hayat veren Ufuk Kaplan'ın son hali olay oldu. Ufuk Kaplan kimdir? Şimdi oynadığı dizi hangisi?

1 Ekim 1972 İstanbul doğumlu olan oyuncu aslen Yalovalıdır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu.

Oynadığı Diziler

Ufuk Kaplan, 2002 yılından itibaren En Son Babalar Duyar, Doktorlar, Aşk-ı Memnu, Yasak Elma, Bizim Okul, Arif V 216 Çiçero, Cinnet, Gölgedekiler, Suna, Beşinci Boyut, Yağmurdan Sonra, Hayat Dediğin, Doktorlar, Büyük Buluşma, Sırlar Dünyası, Payitaht Abdülhamid, Yasak Elma, Yazgı gibi birçok film ve dizide rol aldı.

Kariyerinin en başarılı dönemini 'Aşk-ı Memnu'daki 'Katya' karakteriyle yaşayan Ufuk Kaplan, o dönem harika bir çıkış yakalamıştı.

Son Hali Dikkat Çekti

Ufuk Kaplan’ın son halini görenler, "Yıllar Katya'ya hiç acımamış" gibi yorumlar yaparak, oyuncunun gözle görülür değişimine dikkat çekti.

Kaplan’ın değişimi, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve etkileşimlerle de dikkat çekici bir dönüm noktasına işaret ediyor.