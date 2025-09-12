AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından Yozgat’ta adaylar arasındaki değerlendirmeyi tamamlayarak Yozgat Kadın Kolları Başkanlığı görevini atama yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları’nın yaptığı değerlendirmelerin ardından Yozgat Kadın Kolları Başkanlığı’na Hatice Sarı Öcal atandı.

Yozgat Kadın Kolları Başkanlığı’na ataması gerçekleştirilen Hatice Sarı Öcal’ı AK Parti Yozgat Milletvekilleri tebrik etti.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan'ın tensipleriyle AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Hatice Sarı Öcal'a hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bayrağı devreden Erva Kevser Yaşar Başkanımıza da bu zamana kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hanım kardeşlerimizin güçlü desteğiyle AK Davamızın başarısı için durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ise “AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Hatice Sarı Öcal’ı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle, görevi devreden önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanımız ve şu anda Genel Merkezde görev alan Erva Kevser Yaşar’a emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kadınların siyasette daha etkin ve güçlü bir şekilde temsil edilmesi yönündeki kararlılığımız, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla sürmektedir. Hatice Sarı Öcal'ın yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, kendisine başarılar temenni ediyorum” dedi.