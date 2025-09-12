Yerköy ilçesinde, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen JASAT ekiplerinin ortak yürüttüğü araştırmalar sonucunda, D.A.’nın kasten öldürme suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde D.A., Yerköy ilçesinde herhangi bir direnç göstermeden yakalandı.

Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.