Türk siyaseti, Beykoz'dan gelen sürpriz bir istifa haberiyle çalkalandı. Uzun yıllardır CHP bünyesinde siyaset yapan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisine yönelik sert eleştirilerle istifa ettiğini duyurdu.

Özlem Vural Gürzel Kimdir?

Özlem Vural Gürzel, 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olarak kimyager unvanını almıştır. Eğitiminin ardından Londra'da yabancı dil eğitimi gören Gürzel, Türkiye'ye döndükten sonra özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanı olarak görev yapmıştır.

Özlem Vural Gürzel Kaç Yaşında?

1984 doğumlu olan Özlem Vural Gürzel, 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

Özlem Vural Gürzel Aslen Nereli?

Özlem Vural Gürzel İstanbul doğumludur.

Siyasi Kariyeri

Özlem Vural Gürzel, siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlamıştır. Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildikten sonra üç dönem boyunca Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Son olarak Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Neden Gündemde?

Özlem Vural Gürzel, 10 Mart 2025'ten beri yürüttüğü Beykoz Belediye Başkan Vekilliği görevi sırasında, 9 Eylül 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesiyle gündeme gelmiştir. İstifasını kamuoyuna duyurduğu açıklamasında parti içindeki bazı isimlere ve süreçlere yönelik sert eleştirilerde bulunmuştur.

Neden İstifa Etti?

Özlem Vural Gürzel, istifa gerekçesini uzun bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuştur. Açıklamasında, görev süresi boyunca doğruluk ve kamu yararını gözettiğini ancak seçilmiş belediye başkanı ve bazı meclis üyeleri tarafından kişisel hırsları nedeniyle hakaretlere, cinsiyetçi söylemlere ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Parti yöneticilerinin bu süreçte kendisini yalnız bıraktığını, asılsız suçlamalar ve iftiralarla karşılaştığını ifade etmiştir. Özellikle bir duruşma sırasında kendisine yöneltilen ağır iftiraların ardından durumun katlanılamaz bir hale geldiğini vurgulayarak, "CHP çatısı altında Beykoz halkına faydalı hizmetler gerçekleştiremeyeceği" için istifa ettiğini açıklamıştır.

Evli Mi? Çocuğu Var Mı?

Özlem Vural Gürzel'in medeni durumu hakkında paylaşılan bilgilere göre, Gürzel evli ve iki çocuk annesidir.