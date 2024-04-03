Var oluş sebebi evren sevgisi
Yaşayıpta şiir yazmalı ozan
Kötü gidişata varsa övgüsü
Sazıyla sözüyle kızmalı ozan
Aramaz parayı üç beşi bini
Beslemez içinde hasedi kini
Onuruyla yaşar korur kendini
Esen yelden hile sezmeli ozan
Yaratılanların hepisi bizden
Pir Sultan asıldı geçmedi sözden
Kaçar mı Yunusun yaptığı gözden
Elinde asası gezmeli ozan
Omuzunda sazı dilinde destan
İlden ile selam götürür dosttan
Sevdiği aklında çileli yastan
Yarınlara name dizmeli ozan
Zalimlere balyoz sevgide öncü
Savunur tezini bitmez direnci
Atomdan tesirli fikirde fenci
Vurduğu hedefi bozmalı ozan
Âşık İdris yazar feyizini işler
Haksızlık yapamaz kardeşlik düşler
Yüzüme sevenler kaybete dışlar
Gönül gözü ile süzmeli ozan