Var oluş sebebi evren sevgisi
Yaşayıpta şiir yazmalı ozan 
Kötü gidişata varsa övgüsü 
Sazıyla sözüyle kızmalı ozan

Aramaz parayı üç beşi bini
Beslemez içinde hasedi kini
Onuruyla yaşar korur kendini
Esen yelden hile sezmeli ozan

Yaratılanların hepisi bizden 
Pir Sultan asıldı geçmedi sözden 
Kaçar mı Yunusun yaptığı gözden 
Elinde asası gezmeli ozan 

Omuzunda sazı dilinde destan 
İlden ile selam götürür dosttan 
Sevdiği aklında çileli yastan 
Yarınlara name dizmeli ozan

Zalimlere balyoz sevgide öncü
Savunur tezini bitmez direnci
Atomdan tesirli fikirde fenci
Vurduğu hedefi bozmalı ozan

Âşık İdris yazar feyizini işler 
Haksızlık yapamaz kardeşlik düşler
Yüzüme sevenler kaybete dışlar
Gönül gözü ile süzmeli ozan
 