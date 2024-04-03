Var oluş sebebi evren sevgisi

Yaşayıpta şiir yazmalı ozan

Kötü gidişata varsa övgüsü

Sazıyla sözüyle kızmalı ozan

Aramaz parayı üç beşi bini

Beslemez içinde hasedi kini

Onuruyla yaşar korur kendini

Esen yelden hile sezmeli ozan

Yaratılanların hepisi bizden

Pir Sultan asıldı geçmedi sözden

Kaçar mı Yunusun yaptığı gözden

Elinde asası gezmeli ozan

Omuzunda sazı dilinde destan

İlden ile selam götürür dosttan

Sevdiği aklında çileli yastan

Yarınlara name dizmeli ozan

Zalimlere balyoz sevgide öncü

Savunur tezini bitmez direnci

Atomdan tesirli fikirde fenci

Vurduğu hedefi bozmalı ozan

Âşık İdris yazar feyizini işler

Haksızlık yapamaz kardeşlik düşler

Yüzüme sevenler kaybete dışlar

Gönül gözü ile süzmeli ozan

