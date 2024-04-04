Hoş güne aldanıp abasız gezme
Yağmur nerden yağar bilemezsin ya
Kötüye eş olup kalbini bozma
Beş vakti doğru kılamazsın ya
Gezdiğin dünyayı sen baki sanma
Her olur olmazın sözüne kanma
Ettiğim yanıma kalacak sanma
Ahirette huzur bulamazsın ya
Katlan acı güne sabırdır çare
Vekil et Mevla’yı düşünce dare
Sıtkın ile sarıl o eşsiz yare
Ondan daha sadık olamazsın ya
Zengin olsan şu dünyaya gelende
Sen bir kuşsun yuva yerin çelende
Alem senin olsa yüz bin kölende
Yakayı ölümden alamazsın ya
Dostun kötü ise sen ne edersin
Yaptıkların sana olsa ne dersin
Ecel hamle eder buradan gidersin
Kabirden geriye gelemezsin ya
Yüreği çirkinler olamaz güzel
Böyle halk eylemiş takdiri ezel
Çok mahirdir amma geçti La yezel
Alnından yazıyı silemezsin ya
Baksan karaçalı bile dal olur
Dağlar çiçek açar çiçek bal olur
Kısmetin kesilir dosttan gel olur
Eğlenip burada kalamazsın ya
Ne ölüm var orda ne yatar hasta
Bütün okuryazar âlimden usta
Araba atı yok işlemez posta
Hasretlere selam salamazsın ya
Âşık İdris kazan Hakkın rızasın
Hakkı batıl gören çeker cezasın
Zebani elinden titrer azasın
Heybeti görünce gülemezsin ya