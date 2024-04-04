Hoş güne aldanıp abasız gezme

Yağmur nerden yağar bilemezsin ya

Kötüye eş olup kalbini bozma

Beş vakti doğru kılamazsın ya

Gezdiğin dünyayı sen baki sanma

Her olur olmazın sözüne kanma

Ettiğim yanıma kalacak sanma

Ahirette huzur bulamazsın ya

Katlan acı güne sabırdır çare

Vekil et Mevla’yı düşünce dare

Sıtkın ile sarıl o eşsiz yare

Ondan daha sadık olamazsın ya

Zengin olsan şu dünyaya gelende

Sen bir kuşsun yuva yerin çelende

Alem senin olsa yüz bin kölende

Yakayı ölümden alamazsın ya

Dostun kötü ise sen ne edersin

Yaptıkların sana olsa ne dersin

Ecel hamle eder buradan gidersin

Kabirden geriye gelemezsin ya

Yüreği çirkinler olamaz güzel

Böyle halk eylemiş takdiri ezel

Çok mahirdir amma geçti La yezel

Alnından yazıyı silemezsin ya

Baksan karaçalı bile dal olur

Dağlar çiçek açar çiçek bal olur

Kısmetin kesilir dosttan gel olur

Eğlenip burada kalamazsın ya

Ne ölüm var orda ne yatar hasta

Bütün okuryazar âlimden usta

Araba atı yok işlemez posta

Hasretlere selam salamazsın ya

Âşık İdris kazan Hakkın rızasın

Hakkı batıl gören çeker cezasın

Zebani elinden titrer azasın

Heybeti görünce gülemezsin ya