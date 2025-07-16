Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. 64 yaşında olan sevilen oyuncu, dedesi besteci Kemani Haydar Telhüner’in sanatsal mirasını sürdürmektedir. Babası Cevdet Algöz ve annesi Güner Algöz Trabzon’a taşınarak sanatçı, ilkokul eğitimini Dumlupınar İlkokulu’nda başarıyla tamamladı.
Türk sanat camiasının sevilen ve yetkin isimlerinden olan Algöz, tiyatrodan sonra sinema perdesine, televizyon dizilerinden dijital platformlara kadar uzanarak kariyerinde büyük bir adım olmuştur. Algöz’ün kariyerine yön vermesine en büyük etken dedesi besteci Kemani Haydar Telhüner’in yönlendirmesiyle olmuştur.
Oynadığı Diziler
- Erşan Kuneri
- Üç Kuruş
- Muhteşem İkili
- Börü
- Hayatımın Aşkı
- Mihrap Yerinde
- Küçük Ağa
- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
- Leyla ile Mecnun