Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. 64 yaşında olan sevilen oyuncu, dedesi besteci Kemani Haydar Telhüner’in sanatsal mirasını sürdürmektedir. Babası Cevdet Algöz ve annesi Güner Algöz Trabzon’a taşınarak sanatçı, ilkokul eğitimini Dumlupınar İlkokulu’nda başarıyla tamamladı.

Türk sanat camiasının sevilen ve yetkin isimlerinden olan Algöz, tiyatrodan sonra sinema perdesine, televizyon dizilerinden dijital platformlara kadar uzanarak kariyerinde büyük bir adım olmuştur. Algöz’ün kariyerine yön vermesine en büyük etken dedesi besteci Kemani Haydar Telhüner’in yönlendirmesiyle olmuştur.

Oynadığı Diziler

Erşan Kuneri

Üç Kuruş

Muhteşem İkili

Börü

Hayatımın Aşkı

Mihrap Yerinde

Küçük Ağa

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Leyla ile Mecnun