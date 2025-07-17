Cömert, 16 Ağustos 1999 senesinde İzmir'de doğdu. İlkokul sürecini İzmir'de bitirdi. Üniversite eğitimi için Özyeğin Üniversitesi'nde başladı. Eğitimini hala sürdürmektedir.

Sosyal platformları aktif kullanan Lizge Cömert oyunculuğa küçük yaşlarında ilgisi vardı. İlk defa profesyonel anlamda rol aldığı dizisi ATV kanalında yayınlanan Kardeşlerim dizisiydi. Bu dizide Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Su Burcu Yaz Coşkun, Yiğit Koçak ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerle birlikte rol almaktadır.

Oynadığı Dizi ve Filmler

Cömert, televizyon hayatına 2021 yılında ATV ekranlarında gösterime çıkan “Kardeşlerim” dizisiyle başlamıştır. Dizide rol aldığı Süsen Kılıç karakteriyle oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Bu proje, oyuncunun bilinen ilk televizyon deneyimidir.