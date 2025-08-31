Son günlerde arama motorlarında ismi aranan ve hayatı merak konusu olan İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Tüm detaylar haberimizde…

İpek Karapınar Kimdir?

Karapınar, 20 Mart 1984’te İstanbul’da dünyaya geldi. Türk dizi oyuncusu ve müzisyen olam Karapınar, ortaokul ve lise eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı Müzik Ana Sanat Dalı Keman Bölümü'nde tamamladı. Ardından Türker İnanoğlu Vakfı (TÜRVAK) Sinema – Televizyon Oyunculuk Bölümü’nde eğitim alarak oyunculuk kariyerine adım attı.

İpek Karapınar Kaç Yaşında?

Günümüz itibarıyla 41 yaşında.

İpek Karapınar Yer Aldığı Projeler

Hatırla Sevgili

Talih Kuşu

Doludizgin Yıllar

Köprü

Ustura Kemal

Kırgın Çiçekler

Adını Kalbime Yazdım

Kurtlar Vadisi Pusu

Küçük Sırlar

Zehirli Sarmaşık

Hayat Yolunda

Nöbet

Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Yer aldığı son projelerden biri olan Nöbet dizisinde Zeynep Alkan karakterini canlandırdı. Kısaca İpek Karapınar

Oyuncu İpek Karapınar, hem müzik geçmişi hem de farklı türlerdeki başarılı oyunculuk performanslarıyla Türk televizyonlarının sevilen simalar arasında yerini korumayı sürdürüyor.