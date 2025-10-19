1 Şubat 1990 doğumlu olan 31 yaşındaki genç oyuncu İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşındayken anne babası boşanan Önal, Özel Saint Benoît Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden başarıyla mezun oldu.

2006 yılında oynadığı ‘Kısmetim Otel’ dizisiyle kariyeri başlamıştır.

2007 yılında Kısmetim Otel dizisinde Gizem karakterine hayat verdi.

2010’da Elde Var Hayat’ın Yeliz’ini canlandırırken, 2011 ve 2012 yıllarında fenomen dizi Muhteşem Yüzyıl’da Rita karakterindeydi.