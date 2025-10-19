SPK'nın 16 Ekim tarihli son bültenine göre kurul Ecogreen Enerji Holding AŞ'nin halka arzına onay verdi. Ecogreen Enerji'nin borsa kodu ECOGR oluyor.

Osman Uğurlu Kimdir?

İzahnamaye göre Osman Uğurlu, Lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Geliştirme ve Pazarlama bölümünde başladıktan sonra State University of New York'a bağlı moda okulu Fashion Institute of Techonology'de aldığı eğitimin ardından mezuniyetini tamamladı. Perakende sektöründe iş hayatına başlayan Uğurlu, çalışma hayatında aile şirketi Uğurlular Tekstil'de yatırım direktörü olarak devam etti, ardından Başkan Vekili oldu. 2015 yılında Uğurlular Elektrik A.Ş.'yi kurdu ve 2020 yılında bütün enerji şirketlerini Ecogreen Enerji Holding A.Ş. adı altında topladı. Halen Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'de yönetim kurulu başkanlığı yapıyor. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği'nin sitesinde yer alan biyografiye göre Osman Uğurlu 1987 Denizli doğumlu. Uzun yıllardır Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Denizli Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettiren Osman uğurlu evli ve bir çocuk babası.