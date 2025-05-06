Toplantı, ajansın bugüne kadar yürüttüğü projeleri değerlendirirken, bölge illerinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik yeni adımların da işaretini verdi.

6,9 MİLYAR TL’LİK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİ

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2010 yılından bu yana bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik toplam 906 projeye destek verdi. Bu projeler sayesinde güncel fiyatlarla yaklaşık 6,9 milyar TL’lik yatırım bölgeye kazandırıldı.

2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla ajans bünyesinde, toplam 420 milyon TL bütçeli ve 256 milyon TL destek tutarına sahip 47 proje aktif olarak sürdürülüyor. Bu projelerde üretim, istihdam, inovasyon, teknoloji, sosyal içerme, yöresel değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik gibi konular öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

SOGREEN PROGRAMI İLE YEŞİL GEÇİŞE SOSYAL DESTEK

Toplantının en dikkat çeken gelişmelerinden biri, kısa adı SoGreen olan yeni bir destek programının duyurulması oldu. Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek olan bu program, “Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi” kapsamında yerel kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülecek.

Taslak aşamasında olan “SoGreen Hızlandırıcı Mali Destek Programı”, özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler için hem çevresel hem de sosyal fayda yaratacak projelere destek sağlamayı hedefliyor. Bu programla, bölge ekonomisinin yeşil dönüşüm sürecine daha kapsayıcı biçimde katılması amaçlanıyor.

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Ajans ayrıca, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan 2025 Yılı Teknik Destek Programı için proje kabul sürecini başlattı. Toplam bütçesi 12 milyon TL olarak belirlenen bu program, 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurulara açık olacak.

Söz konusu destek ile yerel aktörlerin proje hazırlama kapasitesinin artırılması, kurumsal gelişimin desteklenmesi ve bölge genelinde kalkınma bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

TOPLANTI BÖLGE KALKINMASI İÇİN YOL HARİTASI SUNDU

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gökmen Çiçek, ajansın yürüttüğü projelerin bölge illerinde kalkınmanın lokomotifi olmaya devam edeceğini belirtti. Yeni destek programlarının ise bölgesel ekonomik yapının güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağı vurgulandı.

Toplantıda alınan kararların, Kayseri, Sivas ve Yozgat’ın kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.