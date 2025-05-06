Genç yaşta hayatını kaybeden Güngör’ün ani ölümü, hem görev yaptığı birimde hem de memleketi Çorum’un Alaca ilçesinde derin bir üzüntüye yol açtı.

DURSUN GÜNGÖR KİMDİR?

Astsubay Üstçavuş Dursun Güngör, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan bir askerdi. İstanbul’un Tuzla ilçesinde görevini sürdüren Güngör, Çorum’un Alaca ilçesinde doğup büyümüştü. Babası Feramuz Güngör, Milli Eğitim camiasından emekli bir eğitimci olarak tanınıyor. Disiplinli ve görevine bağlı kişiliğiyle bilinen Güngör, beklenmedik şekilde hayatını kaybetti.

VEFAT NEDENİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI

Dursun Güngör’ün vefatının ardından resmi bir ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ancak, ölümünün ani bir şekilde gerçekleştiği ifade ediliyor. Sağlık durumu hakkında daha önce kamuoyuna bir bilgi yansımayan Güngör’ün ölümüne ilişkin detayların ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN

Güngör’ün cenazesi, Tuzla’dan alınarak memleketi Alaca ilçesine götürülecek. Cenaze töreni, ailesi, yakınları ve görev arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşecek. Alaca ilçesinde yaşayanlar, genç yaşta kaybedilen bir askerin ardından büyük bir üzüntü içerisindeler. Güngör’ün hatırası, memleketinde saygı ve özlemle yaşatılacak.

ALACA’DA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Dursun Güngör’ün vefatı, Alaca halkını da derinden etkiledi. Babasının eğitim camiasındaki tanınmışlığı, ilçede bu haberin hızla yayılmasına ve birçok kişinin taziye mesajları göndermesine neden oldu. Genç yaşta kaybedilen bu değerli asker, Alaca halkı tarafından unutulmayacak.

Dursun Güngör’ün ölümüne ilişkin gelişmelerin ardından, ailesi cenaze işlemleriyle ilgilenmeye devam ediyor.