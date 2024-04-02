Gönül gel bu yana kulak ver bana

Ebedi âlemden yana gidelim

Bu mal mülk yalandır yar olmaz sana

Ondan geldik yine Ona gidelim

Bağlanma dünyaya o bir anlıktır

Rüya gibi geçer bir seyranlıktır

Şükür et Mevla’ya inadını kır

N’olur bizi Yaradan’a gidelim

Günahlar çok fazla saymakla bitmez

Sevaplar az gelir günahı örtmez

Ondan başka kimse şefaat etmez

Şefiül müznibin cana gidelim

Sevapları ayrı günah bir yana

Ayrı ayrı konulurlar mizana

Eğriler doğrular çıkar meydana

Hele biz bir o divana gidelim

Âşık İdris boşa savurup esme

Hak yoluna çalış kadere küsme

Rahmeti Rahmandan ümidi kesme

Affedici o sultana gidelim