Gönül gel bu yana kulak ver bana
Ebedi âlemden yana gidelim
Bu mal mülk yalandır yar olmaz sana
Ondan geldik yine Ona gidelim
Bağlanma dünyaya o bir anlıktır
Rüya gibi geçer bir seyranlıktır
Şükür et Mevla’ya inadını kır
N’olur bizi Yaradan’a gidelim
Günahlar çok fazla saymakla bitmez
Sevaplar az gelir günahı örtmez
Ondan başka kimse şefaat etmez
Şefiül müznibin cana gidelim
Sevapları ayrı günah bir yana
Ayrı ayrı konulurlar mizana
Eğriler doğrular çıkar meydana
Hele biz bir o divana gidelim
Âşık İdris boşa savurup esme
Hak yoluna çalış kadere küsme
Rahmeti Rahmandan ümidi kesme
Affedici o sultana gidelim