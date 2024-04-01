Gidersen kal diyen olmaz

Paran pulun olmayınca

Bir tas suyu veren kalmaz

Elde bir şey kalmayınca

Elinde varsa severler

Birde dışarda överler

Güçleri yetse döverler

Kırbacını çalmayınca

Kış olur baharın yazın

Dinlenmez sohbetin sözün

Düşman olur oğlun kızın

Umduğunu bulmayınca

Hısım halden bilmez olur

Surat asar gülmez olur

Hanım dahi gelmez olur

Kese para dolmayınca

Şu aleme eyle nazar

Sevdiklerin kuyun kazar

Uzaklaşır azar azar

İsteneni almayınca

Üstün kirlenir toz olur

Yanar yüreğin köz olur

Elde kalanlar koz olur

İyi haber salmayınca

Dünya meşakkati bitmez

Bir düzende sürüp gitmez

Elin yetse gücün yetmez

Daldakiler solmayınca

İdris’im Allah’tan rızkın

Şükür eyle olma üzgün

Azrail gelecek azgın

Namazını kılmayınca