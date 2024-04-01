Gidersen kal diyen olmaz
Paran pulun olmayınca
Bir tas suyu veren kalmaz
Elde bir şey kalmayınca
Elinde varsa severler
Birde dışarda överler
Güçleri yetse döverler
Kırbacını çalmayınca
Kış olur baharın yazın
Dinlenmez sohbetin sözün
Düşman olur oğlun kızın
Umduğunu bulmayınca
Hısım halden bilmez olur
Surat asar gülmez olur
Hanım dahi gelmez olur
Kese para dolmayınca
Şu aleme eyle nazar
Sevdiklerin kuyun kazar
Uzaklaşır azar azar
İsteneni almayınca
Üstün kirlenir toz olur
Yanar yüreğin köz olur
Elde kalanlar koz olur
İyi haber salmayınca
Dünya meşakkati bitmez
Bir düzende sürüp gitmez
Elin yetse gücün yetmez
Daldakiler solmayınca
İdris’im Allah’tan rızkın
Şükür eyle olma üzgün
Azrail gelecek azgın
Namazını kılmayınca