Yozgat'ta Ritimteks firmasında çalışan 240 işçi, mesai yapmak için gittiklerinde çalıştıkları fabrikanın kapalı olduğunu ve işsiz kaldıklarını öğrenmişti.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılından beri faaliyet gösteren İstanbul İkitelli merkezli Ritimteks firmasının açıklanmayan bir nedenle bin anda faaliyetlerini durdurulduğu söylenmişti.

Yaşanan mağduriyet sonrasında avukat Ömer Açıkel, 240 işçinin başka fabrikalara yerleştirileceğini söyleyerek olayın detayları hakkında açıklamada bulundu.

“İŞÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Firma sahiplerine ulaşılamadığını söyleyen Açıkel, “Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 10 yıldır çalışan bir firma, bu firma. Çarşamba günü itibariyle firmanın merkezinden işçilere artık işi bırakmaları gerektiği ve o güne kadar ki maaş alacaklarının hepsini hesaplarına ödeyerek işi paydos ettikleri söylenmiş. Firma sahiplerine şuanda ulaşılamıyor bildiğimiz kadarıyla. İstanbul’undaki merkezinde de böyle bir sıkıntı var. Burada da iş bırakıldığı için yaklaşık 240 tane personel, çalışan hemşehrimiz mağdur olmuş durumda. Bizde hem siyaseten hem de hukuken arkadaşlarımıza yardımcı olalım diye uğraşıyoruz birkaç gündür. Sağ olsun Sayın Valimiz konuyla yakından ilgileniyor. Aynı zamanda Milletvekilimiz Sayın Ethem Sedef Bey de konuyla yakından ilgileniyorlar. Siyasilerimiz ilgileniyor. Bizde gerekli hukuki mücadelenin başlatılması adına hem idari olarak hem hukuki olarak işçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLERİN HEPSİNİN İSTİHDAM EDİLECEK”

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ve MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu’nun da destekleriyle mağdur işçilerin istihdam edileceğini müjdeleyen Açıkel, “Bir mağduriyetleri söz konusu ama Sayın Valimizin, aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesinin yönetim kurulu istişareleri sonucunda oradaki başka fabrikalarda bu çıkacak işçilerin hepsinin istihdam edilmesi sözünü aldık. Bunda hem İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu’nun hem de Ethem Sedef’inde katkıları oldu. Sağ olsunlar, onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“HUKUKÇU ARKADAŞLAR İLGİLENİYORLAR”

Hukuki süreçte bütün işçilerin haklarını alacaklarını söyleyen Açıkel, “Yaklaşık 10 yıldır çalışan birçok işçi var orada. Hepsinin bir kıdem ve ihbar tazminatı alacakları var. Yıllık ücretli izin alacakları var. Hukukçu arkadaşlar zaten ilgileniyorlar. Bu konuyla ilgili muhtemelen bugün, yarın yasal süreçler başlatılır. Firmanın çok borcu olduğu için tahsil kabiliyeti olur mu, olmaz mı? Onu şimdiden kestirmek mümkün değil. Ama öncelikli olarak bu işsiz kalan insanların yeni bir iş alanına yerleştirilmesi bizim için çok daha önemliydi. İnşallah yasal haklarını da hukukçu arkadaşlar savunuyorlar, savunacaklar. Onları da inşallah haklarını alırlar diye düşünüyoruz. Sonuçta 200’den fazla Yozgatlı insan, şu ekonomik ortamda iş bulmak birazcık da zor ve bir anda çalışırken işsiz kaldıklarını öğreniyorlar. Allah yardımcıları olsun” dedi.