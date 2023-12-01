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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programda Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriGültepe Mahallesi Gültepe Caminde sabah namazında buluştu.

Programa Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerin yanı sıra İlçe Müftüsü Remzi Çalık, Okul Müdürü İsmail Arslan, öğretmenler, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İlçe Müftüsü Remzi Çalık sohbet gerçekleştirdi. Sabah namazının kılınmasının ardından, dua edildi. Çorba ikramı ile son bulan programda Müftü Çalık “Programın organize edilmesinde emeği geçen Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze, din görevlilerimize ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.