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Tıp Fakültesi önünde toplanan doktor adayı tıp fakültesi öğrencileri, İsrail´in Gazze´de sivillerin bulunduğu hastaneleri bombalamasını protesto etti. Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, hastanelerin morga dönüşmesine tepki göstererek İsrail´i kınadı.

Tıp Fakültesi öğrencileri adına bir açıklama yapan Tıp Fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Ömer Erdem Avcu, 50 gündür gündemde olan fakat 1917’den beri işgalci terör şebekesi İsrail’in Filistin halkına karşı planlı olarak gerçekleştirdiği soykırımı duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yaşanan zulme engel olamıyorsak onu duyurmakla mükellef olduklarını belirten Avcu açıklamasının devamında; “İsrail, dış güçlerin de desteğiyle 7 Ekim’den bu yana bebek, çocuk, hasta, yaşlı, kadın ayırt etmeksizin Gazze şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarında sistematik bir katliam yapmaktadır. 7 bin 300’ü çocuk, 4 bin'i kadın, 18 binden fazla kişi İsrail’in Filistin halkına uyguladığı soykırımda hayatını yitirmiştir. Ne yazık ki soykırım halihazırda devam ettiği için bu sayıların güncel olması mümkün değildir. Zulmün, kendini savunma adı altında başta yabancı basın tarafından meşrulaştırılmaya çalışıldığı bugünlerde; kamunun, tüm kamu kuruluşlarının ve tüm özel kurumların durması gereken yer mazlumun yanıdır. Zulmün teşhir edildiği yerde tarafsızlık zulme ortak olmaktır. İşgalci İsrail 7 Ekim’den bu yana hastanelere ve sağlık merkezlerine yönelik 220’den fazla saldırı düzenlemiştir. Gazze şeridinde bulunan 34 hastaneden aralarında uluslararası hastanelerin de bulunduğu 16 hastanenin çalışmaları tamamen durmuştur. 1 Kasım tarihinde İsrail’de 43 haham, sözde başbakan Netanyahu’ya Şifa Hastanesi’nin bombalanmasının caiz olduğuna dair fetva vermiştir. Ardından 5 Kasım’da İsrail’de ‘’doktor’’kisvesi altında konuşan bir grup mahluğun da Şifa Hastanesinin bombalanmasının meşru bir hak olduğunu iddia eden bildiriyi imzalaması biz hekimler, hekim adayları ve tüm sağlık camiası için büyük bir utanç kaynağıdır. Hal böyle iken de hekimler ve biz hekim adayları olarak en azından duracağımız noktayı belirtmek boynumuzun borcudur. Çünkü yaşatmaya vesile olmak, tedavi vermek bir hekim için ne kadar mutat bir vazife ise öldürenin, kan dökenin, katliam yapanın karşısında durmak da o kadar mutat bir vazifedir. Gazze’de yaşanan insanlık dramında bombaların, patlamaların arasında, bin bir türlü imkansızlıkla çalışan hekim kardeşlerimizin yanında olmamak demek, göğsümüzde bir nişane olarak taşıdığımız bu onurlu ve kutsal mesleğin atfettiği değeri anlayamamak, kavrayamamak demektir. Bizler savaş suçlusu İsrail’i bir devlet olarak kabul etmiyor ve buradan, başka canlar için canlarını hiçe sayan sağlık sisteminin tüm onurlu erlerine selam gönderiyoruz. Önlüğünde kan lekeleriyle hekimlik onurunu koruyan meslektaşlarımız hekimliğin ve insanlığın yüz akıdır. Bizler kendi ellerimizi kana bulamamak adına boykotu en istikrarlı surette devam ettireceğiz. Alternatif ürünleri kullanacak, alternatif bulamadığımızdaysa konfor alanlarımızı terk edecek ama Filistinli bir çocuğun bedeninde bir mermi izine de bizler sebep olmayacağız. Mesafeler sebebiyle tedavi edemeyeceğimiz yaralar açmayacağız. Zulüm nerede olursa olsun, tüm siyasi çıkarlardan münezzeh vicdani bir tavırla meseleye yaklaşacak, hekimliğin bu vicdan olamadan icra edilemeyecek bir meziyet olduğunu kendi şuurlarımıza nakşedecek ve zulmü duyurmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.