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Milli Savunma Bakanlığı, operasyon ve harekat bölgelerinde cep telefonu kullanımını düzenleyen yeni bir politika açıkladı.

Bakanlık kaynaklarına göre, askerlerin bu bölgelerde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi. Açıklamada, harekat alanında görev yapan personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili özel bir emir yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Hudut, harekat/operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır" denildi.

Bu yeni politikaya uymayan ve ilgili mevzuat ve emirleri ihlal eden personelin ağır yaptırımlarla karşılaşacağı vurgulandı.

Suç teşkil eden paylaşımların tespit edilmesi durumunda ilgili personele karşı adli işlemler başlatılacak.