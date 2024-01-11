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Ersoy, yapay zeka çalışmalarını dil sınavlarıyla başlatacaklarını ve bu teknolojiyi diğer sınavlara da adapte edeceklerini belirtti.

ÖSYM Başkanı, Türkiye'deki devlet kurumlarının yapay zeka kullanımına geçiş hazırlıklarını vurgulayarak, devletin vizyonu doğrultusunda ÖSYM olarak yapay zekayı sınav süreçlerinde etkin bir şekilde kullanacaklarını ifade etti. Bu çerçevede, Ölçme ve Değerlendirme Danışma Kurulu'nun yapay zeka alanındaki çalışmalarına başladığını açıkladı.

Ersoy, özellikle dil alanındaki sınavlarda yapay zeka kullanımına odaklandıklarını belirterek, dil sınavlarının değerlendirilmesinde yapay zekanın kullanılacağını söyledi. Bu kapsamda doğal dil işleme, makine öğrenmesi gibi ÖSYM'ye ait yapay zeka teknolojilerinin dil sınavlarında kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca, Ar-Ge biriminin dil sınavlarının ardından yapay zekayı tüm sınavlara adapte etme çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Ersoy, yapay zekanın sınav değerlendirmesinin yanı sıra sınav sorularının oluşturulması aşamasında da kullanılacağını belirterek, bu sürecin makine öğrenmesi ve doğal dil işlemeyle gelişeceğini vurguladı. Ancak, insan faktörünün her zaman devam edeceğini ve uzmanların, öğretmenlerin, öğretim üyelerinin bu süreçte aktif rol oynayacağını ifade etti.

Ersoy, ayrıca sınav süreçlerinin optimizasyonunda da yapay zekanın kullanılacağını ve devletin tüm sistemlerinin entegre olduğu bir yapı içinde adayların atanacağı okulların belirlenmesinden, öğretmen görevlendirmelerine kadar birçok süreçte yapay zekanın etkin olacağını belirtti. ÖSYM Başkanı, yapay zeka çalışmalarında makine ile insan dengesini dikkatli bir şekilde koruyacaklarını vurgulayarak açıklamalarını tamamladı.