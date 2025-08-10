HSK Zrinjski Mostar takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Niko Jankovic, 25 Ağustos 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.

186 cm boyunda ve kilo olan Niko Jankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 1 maça çıkan Niko Jankovic, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür.

Niko Jankovic, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

Hangi Takıma Geliyor?

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesinde transferde vites yükseltti! Sarı-lacivertliler, Hırvat ekibi HNK Rijeka ile Niko Jankovic’in transferi için 5.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.