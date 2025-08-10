İ L A N

SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı olan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 19.08.2025 tarihinde saat: 14.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN:

İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)

İkametgah İlmuhaberi. Dosya (şartname) bedeli 250 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır. Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname. İhalesine girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır. Her taşınmaz ( arsa) için ayrı teminat yatırılacaktır. Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanen duyurulur.

NO MAHALLESİ ADA PARSEL m² Sİ m² DEĞERİ TOPLAM GEÇİCİ TEMİNAT 1 Şekerpınar 260 1 599,36 900 539.424,00 ₺ 16.182,72 ₺ 2 Şekerpınar 260 4 486,9 900 438.210,00 ₺ 13.146,30 ₺ 3 Şekerpınar 260 5 485,7 900 437.130,00 ₺ 13.113,90 ₺ 4 Şekerpınar 260 6 496,01 900 446.409,00 ₺ 13.392,27 ₺ 5 Şekerpınar 260 7 556,32 900 500.688,00 ₺ 15.020,64 ₺ 6 Şekerpınar 260 10 510,6 900 459.540,00 ₺ 13.786,20 ₺ 7 Şekerpınar 260 11 535,25 900 481.725,00 ₺ 14.451,75 ₺ 8 Şekerpınar 260 12 518,35 900 466.515,00 ₺ 13.995,45 ₺ 9 Şekerpınar 260 13 525,77 900 473.193,00 ₺ 14.195,79 ₺ 10 Şekerpınar 260 14 624 900 561.600,00 ₺ 16.848,00 ₺ 11 Fatih 156 276 381,95 1350 515.632,50 ₺ 15.468,98 ₺ 12 Fatih 156 281 344,29 1200 413.148,00 ₺ 12.394,44 ₺ 13 Fatih 156 282 971,93 1200 1.166.316,00 ₺ 34.989,48 ₺ 14 Fatih 156 293 948,86 1350 1.280.961,00 ₺ 38.428,83 ₺ 15 Fatih 457 7 464,37 1350 626.899,50 ₺ 18.806,99 ₺ 16 Fatih 156 279 819,62 1350 1.106.487,00 ₺ 33.194,61 ₺ 17 Fatih 156 244 640 1350 864.000,00 ₺ 25.920,00 ₺ 18 Ilısu(Yenidoğan) 2180 542,16 1200 650.592,00 ₺ 19.517,76 ₺ 19 Ilısu(Yenidoğan) 2181 615,96 1200 739.152,00 ₺ 22.174,56 ₺ 20 Ilısu(Yenidoğan) 2182 617,12 1200 740.544,00 ₺ 22.216,32 ₺ 21 Ilısu(Yenidoğan) 2183 675,4 1200 810.480,00 ₺ 24.314,40 ₺ 22 Ilısu(Yenidoğan) 2184 479,88 1200 575.856,00 ₺ 17.275,68 ₺ 23 Ilısu(Yenidoğan) 2185 480,16 1200 576.192,00 ₺ 17.285,76 ₺ 24 Ilısu(Yenidoğan) 2186 480 1200 576.000,00 ₺ 17.280,00 ₺ 25 Ilısu(Yenidoğan) 2187 479,88 1200 575.856,00 ₺ 17.275,68 ₺ 26 Ilısu(Yenidoğan) 2197 1227,78 1200 1.473.336,00 ₺ 44.200,08 ₺ 27 Yenidoğan(Fevziçakmak) 301 8 687,04 1350 927.504,00 ₺ 27.825,12 ₺ 28 KARŞIYAKA 1064 1 1.341,59 3500 4.695.565,00 ₺ 140.866,95 ₺ 29 KARŞIYAKA 1064 2 1.606,47 3500 5.622.645,00 ₺ 168.679,35 ₺ 30 KARŞIYAKA 1065 1 2.389,60 3500 8.363.600,00 ₺ 250.908,00 ₺ 31 KARŞIYAKA 1065 2 2.099,16 3500 7.347.060,00 ₺ 220.411,80 ₺ 32 KARŞIYAKA 1065 5 2.850,30 3500 9.976.050,00 ₺ 299.281,50 ₺ 33 KARŞIYAKA 1067 1 2.754,58 3500 9.641.030,00 ₺ 289.230,90 ₺ 34 KARŞIYAKA 1068 1 1.782,46 3500 6.238.610,00 ₺ 187.158,30 ₺ 35 KARŞIYAKA 1070 1 2.882,60 3500 10.089.100,00 ₺ 302.673,00 ₺

Osman GÖZAN

Belediye Başkanı

