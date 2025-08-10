İ L A N
SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı olan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 19.08.2025 tarihinde saat: 14.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN:
İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
- İkametgah İlmuhaberi.
- Dosya (şartname) bedeli 250 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
- Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
- İhalesine girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.
- Her taşınmaz ( arsa) için ayrı teminat yatırılacaktır.
- Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanen duyurulur.
|NO
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|m² Sİ
|m² DEĞERİ
|TOPLAM
|GEÇİCİ TEMİNAT
|1
|Şekerpınar
|260
|1
|599,36
|900
|539.424,00 ₺
|16.182,72 ₺
|2
|Şekerpınar
|260
|4
|486,9
|900
|438.210,00 ₺
|13.146,30 ₺
|3
|Şekerpınar
|260
|5
|485,7
|900
|437.130,00 ₺
|13.113,90 ₺
|4
|Şekerpınar
|260
|6
|496,01
|900
|446.409,00 ₺
|13.392,27 ₺
|5
|Şekerpınar
|260
|7
|556,32
|900
|500.688,00 ₺
|15.020,64 ₺
|6
|Şekerpınar
|260
|10
|510,6
|900
|459.540,00 ₺
|13.786,20 ₺
|7
|Şekerpınar
|260
|11
|535,25
|900
|481.725,00 ₺
|14.451,75 ₺
|8
|Şekerpınar
|260
|12
|518,35
|900
|466.515,00 ₺
|13.995,45 ₺
|9
|Şekerpınar
|260
|13
|525,77
|900
|473.193,00 ₺
|14.195,79 ₺
|10
|Şekerpınar
|260
|14
|624
|900
|561.600,00 ₺
|16.848,00 ₺
|11
|Fatih
|156
|276
|381,95
|1350
|515.632,50 ₺
|15.468,98 ₺
|12
|Fatih
|156
|281
|344,29
|1200
|413.148,00 ₺
|12.394,44 ₺
|13
|Fatih
|156
|282
|971,93
|1200
|1.166.316,00 ₺
|34.989,48 ₺
|14
|Fatih
|156
|293
|948,86
|1350
|1.280.961,00 ₺
|38.428,83 ₺
|15
|Fatih
|457
|7
|464,37
|1350
|626.899,50 ₺
|18.806,99 ₺
|16
|Fatih
|156
|279
|819,62
|1350
|1.106.487,00 ₺
|33.194,61 ₺
|17
|Fatih
|156
|244
|640
|1350
|864.000,00 ₺
|25.920,00 ₺
|18
|Ilısu(Yenidoğan)
|2180
|542,16
|1200
|650.592,00 ₺
|19.517,76 ₺
|19
|Ilısu(Yenidoğan)
|2181
|615,96
|1200
|739.152,00 ₺
|22.174,56 ₺
|20
|Ilısu(Yenidoğan)
|2182
|617,12
|1200
|740.544,00 ₺
|22.216,32 ₺
|21
|Ilısu(Yenidoğan)
|2183
|675,4
|1200
|810.480,00 ₺
|24.314,40 ₺
|22
|Ilısu(Yenidoğan)
|2184
|479,88
|1200
|575.856,00 ₺
|17.275,68 ₺
|23
|Ilısu(Yenidoğan)
|2185
|480,16
|1200
|576.192,00 ₺
|17.285,76 ₺
|24
|Ilısu(Yenidoğan)
|2186
|480
|1200
|576.000,00 ₺
|17.280,00 ₺
|25
|Ilısu(Yenidoğan)
|2187
|479,88
|1200
|575.856,00 ₺
|17.275,68 ₺
|26
|Ilısu(Yenidoğan)
|2197
|1227,78
|1200
|1.473.336,00 ₺
|44.200,08 ₺
|27
|Yenidoğan(Fevziçakmak)
|301
|8
|687,04
|1350
|927.504,00 ₺
|27.825,12 ₺
|28
|KARŞIYAKA
|1064
|1
|1.341,59
|3500
|4.695.565,00 ₺
|140.866,95 ₺
|29
|KARŞIYAKA
|1064
|2
|1.606,47
|3500
|5.622.645,00 ₺
|168.679,35 ₺
|30
|KARŞIYAKA
|1065
|1
|2.389,60
|3500
|8.363.600,00 ₺
|250.908,00 ₺
|31
|KARŞIYAKA
|1065
|2
|2.099,16
|3500
|7.347.060,00 ₺
|220.411,80 ₺
|32
|KARŞIYAKA
|1065
|5
|2.850,30
|3500
|9.976.050,00 ₺
|299.281,50 ₺
|33
|KARŞIYAKA
|1067
|1
|2.754,58
|3500
|
9.641.030,00 ₺
|289.230,90 ₺
|34
|KARŞIYAKA
|1068
|1
|1.782,46
|3500
|6.238.610,00 ₺
|187.158,30 ₺
|35
|KARŞIYAKA
|1070
|1
|2.882,60
|3500
|10.089.100,00 ₺
|302.673,00 ₺
Osman GÖZAN
Belediye Başkanı
#ilangovtr Basın No ILN02273359