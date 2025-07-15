New York’ta yapılan ön seçimlerde, Demokrat Parti’nin belediye başkan adaylığı için belirlenen isim siyasette yeni isimler arasında oldu. Zohran Kwame Mamdani 33 yaşında olup, New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olma yolunda adaylığnı koydu. İşte haberin detayları..

Uganda’nın başkenti Kampala’da 18 Ekim 1991’de dünyaya gelen Mamdani, yedi yaşında ailesiyle New York’a göç ederek devlet okulunda eğitim aldı, Bronx Science Lisesi’ni bitirerek. Üniversite öğrenimini Maine’deki Bowdoin College’da Afrika Çalışmaları alanında başarıyla tamamladı.

Ailesi Kimdir?

Mamdani’nin annesi, dünyaca tanınan Hintli yönetmen Mira Nair, babası Columbia Üniversitesi’nde akademisyen siyaset bilimci Mahmood Mamdanidir. Anne ve babası Harvard mezunudur.

Mamdani’nin eşi Brooklyn’de yaşayan 27 yaşında olup Suriyeli sanatçı Rama Duwajidir. Eşiyle bir arkadaşlık uygulamasında tanışmışlardır.

Siyasi Kimliği

Mamdani’nin siyasi başarısı sadece seçimlerle kalmayıp, örgütlenmeyle de vardı. Lise dönemlerinde okulunun ilk kriket takımını kurmuştu. Üniversitedeyken Filistin İçin Öğrenciler (Students for Justice in Palestine) grubunun ilk şubesini yapmıştı. Ülke çoğunluğunda sağlık reformu ve seçim kampanyaları için çalışan ilerici örgütlerde aktif kaldı.

Film, rap ve yazarlık alanlarda da çalıştı fakat her zaman dönüp dolaşıp siyasete ve toplumsal harekete geçti.