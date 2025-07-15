Televizyonlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Vuslateri, hem yazdığı projelerle hemde oynadığı karakterlerle adından sıkça söz ettirir hale geldi.

Gonca Vuslateri Kimdir?

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.

Gonca Vuslateri, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olmasının yanı sıra yazar ve seslendirme sanatçısı olarak da bilinen çok yönlü bir sanatçıdır. Oyunculuk kariyerine genç yaşta tiyatro sahnesinde adım atmış, ardından televizyon dizilerindeki başarılı performanslarıyla geniş kitlelerce tanınmıştır.

Özellikle absürt komedi ve dramatik rollerdeki derinliğiyle dikkat çeken Vuslateri, kısa sürede Türkiye'nin en özgün ve kendine has oyuncularından biri haline gelmiştir. Hem geleneksel tiyatroda hem de dijital platformlarda aktif olarak üretmeye devam eden sanatçı, sanat dünyasındaki çok yönlülüğüyle öne çıkar.

Gonca Vuslateri, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda edebi dili ve özgün kişiliğiyle de Türkiye'nin çağdaş sanatçı portresine katkıda bulunan önemli isimler arasında yer almaktadır.

Gonca Vuslateri Kaç Yaşında?

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Yaklaşık 1.65 cm boyunda olan sevilen oyuncunun kilosu ise 55 civarındadır.

Gonca Vuslateri'nin Kocası Kim?

Gonca Vuslateri, 2023 yılında birlikte olduğu Levent Yaşar ile sade bir törenle evlenmiştir. Bu evlilikten, 2024 yılında Minik Asya’yı dünyaya getiren çift, ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştır. Levent Yaşar ise sanat camiasının dışında bir iş insanı olarak bilinir ve çift, medya ilgisinden uzak, dengeli bir özel hayat sürdürmeyi tercih etmektedir.