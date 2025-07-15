Gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda, bir baba hayatını kaybederken, üç çocuğu ağır yaralandı.

Olay, Selimbey Mahallesi’nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, O.K. isimli vatandaş saat 22.00 civarında çocuklarıyla birlikte evine dönmek üzereyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla hedef alındı. Gerçekleşen saldırıda baba O.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, üç çocuğu ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, Van’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Van Emniyet Müdürlüğü, saldırının meydana geldiği Selimbey Mahallesi ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemeler sürerken, faillerin yakalanması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçleri, vatandaşlardan görgü tanıklarına ait bilgileri paylaşmaları konusunda çağrıda bulundu.

Van halkı, kentte yaşanan bu kanlı saldırı sonrası güvenlik endişelerini dile getirirken, yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirdi.