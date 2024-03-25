Bu kinin kimedir söyle gardaşım

Yaratan Mevla’dan ulu musun sen

Kuru bir inatla davan sırdaşım

Yağmurla yarışan dolu musun sen

Dünya han kul hancı olmasa sen acı

İmtihan edilir göçerken hacı

Mazluma sırt dönüp olunmaz kinci

Allah’ın isyankâr kulu musun sen

Nice insan gördük görünüş melek

Bozulmuş bostanda var nice kelek

Dilin çok sivrilmiş derdini bilek

Has bahçe içinde çalımısın sen

Gerçek âlim ilim irfan doludur

Sevgi muhabbetin doğru yoludur

İnsan yaratanın seçkin kuludur

Aklını yitirmiş deli misin sen

Şan şöhret mevkiler gelip geçici

Doğruluk yolunda ol sen seçici

Ünvanına bakmaz kefen biçici

Atlasa sarılan ölümüsün sen

Eyüp peygamberin özü sabırdır

Nemrutla karunun sonu kabirdir

İdris’in sözleri gerçek tabirdir

Yoksa şahı merdan ali misin sen