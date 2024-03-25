Bu kinin kimedir söyle gardaşım
Yaratan Mevla’dan ulu musun sen
Kuru bir inatla davan sırdaşım
Yağmurla yarışan dolu musun sen
Dünya han kul hancı olmasa sen acı
İmtihan edilir göçerken hacı
Mazluma sırt dönüp olunmaz kinci
Allah’ın isyankâr kulu musun sen
Nice insan gördük görünüş melek
Bozulmuş bostanda var nice kelek
Dilin çok sivrilmiş derdini bilek
Has bahçe içinde çalımısın sen
Gerçek âlim ilim irfan doludur
Sevgi muhabbetin doğru yoludur
İnsan yaratanın seçkin kuludur
Aklını yitirmiş deli misin sen
Şan şöhret mevkiler gelip geçici
Doğruluk yolunda ol sen seçici
Ünvanına bakmaz kefen biçici
Atlasa sarılan ölümüsün sen
Eyüp peygamberin özü sabırdır
Nemrutla karunun sonu kabirdir
İdris’in sözleri gerçek tabirdir
Yoksa şahı merdan ali misin sen