Can bahadır bu şiiri alınca 
Dosyadan ne haber ver hele hele
Borçlular peşimde sıra olunca 
Perişan halimi gör hele hele

Sermayemi oğlum yedi hazırdan 
Anlamadım yanlış yapan munzurdan
Gayri sırrı saklayamam hızırdan 
Azmış yaraları sar hele hele

On sene yedi de hala doymadı 
Para bitti sermayemi koymadı
Alın teri yoktur kumar oynadı
Kuruş bırakmadı kar hele hele

Sormazlar mı bu serveti nittiniz
Faiz verip karını mı ettiniz
Yoksa yanlış yollara mı gittiniz
Geçmiş geleceği sor hele hele

Daima uzasın dostların kolu
Pusulam kayboldu şaşırdım yolu
Kürşat bey müdürüm merhamet dolu
Vatanseverliği var hele hele

Aşık İdris yanlışlara kızıyor 
Bir oğlum var günden güne azıyor
Kahırından bunu böyle yazıyor
Fazla sinirlenme dur hele hele