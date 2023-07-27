Can bahadır bu şiiri alınca

Dosyadan ne haber ver hele hele

Borçlular peşimde sıra olunca

Perişan halimi gör hele hele

Sermayemi oğlum yedi hazırdan

Anlamadım yanlış yapan munzurdan

Gayri sırrı saklayamam hızırdan

Azmış yaraları sar hele hele

On sene yedi de hala doymadı

Para bitti sermayemi koymadı

Alın teri yoktur kumar oynadı

Kuruş bırakmadı kar hele hele

Sormazlar mı bu serveti nittiniz

Faiz verip karını mı ettiniz

Yoksa yanlış yollara mı gittiniz

Geçmiş geleceği sor hele hele

Daima uzasın dostların kolu

Pusulam kayboldu şaşırdım yolu

Kürşat bey müdürüm merhamet dolu

Vatanseverliği var hele hele

Aşık İdris yanlışlara kızıyor

Bir oğlum var günden güne azıyor

Kahırından bunu böyle yazıyor

Fazla sinirlenme dur hele hele