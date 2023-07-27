Can bahadır bu şiiri alınca
Dosyadan ne haber ver hele hele
Borçlular peşimde sıra olunca
Perişan halimi gör hele hele
Sermayemi oğlum yedi hazırdan
Anlamadım yanlış yapan munzurdan
Gayri sırrı saklayamam hızırdan
Azmış yaraları sar hele hele
On sene yedi de hala doymadı
Para bitti sermayemi koymadı
Alın teri yoktur kumar oynadı
Kuruş bırakmadı kar hele hele
Sormazlar mı bu serveti nittiniz
Faiz verip karını mı ettiniz
Yoksa yanlış yollara mı gittiniz
Geçmiş geleceği sor hele hele
Daima uzasın dostların kolu
Pusulam kayboldu şaşırdım yolu
Kürşat bey müdürüm merhamet dolu
Vatanseverliği var hele hele
Aşık İdris yanlışlara kızıyor
Bir oğlum var günden güne azıyor
Kahırından bunu böyle yazıyor
Fazla sinirlenme dur hele hele