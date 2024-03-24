Bütün insanlara sesleniyorum
Cihanda sulh yurtta barış ne güzel
Herkes birbirine saygı duymalı
Bu sevgi bu saygı görüş ne güzel

Gönüller birleşip sevgiyle dolsa 
Adaletli sistem eşit hak olsa
Kavganın yerini hoş görü alsa
Böyle bir karara varış ne güzel

Sahte hocalara ilim aşlansa 
Halkı bölenleri tutup taşlansa
Ülkemizde kalkınmaya başlansa
Böylesi hareket yarış ne güzel

Meydanda suçsuzu öldürmeseler
Askere polise saldırmasalar
Dünyayı nefretle doldurmasalar
İnsanca yaşamak duruş ne güzel

Gelecek nesile örnek olunsa
Ölüp gidenlerden ibret alınsa
Dış güce iç güce çözüm bulunsa
O zaman olmazmı her iş ne güzel

Aşık idris herkes tutsa sözünü
Oglunu yetiştir dövme dizini
Yaradana ayan eyle özünü
Hak yolunda hizmet veriş ne güzel