Bütün insanlara sesleniyorum
Cihanda sulh yurtta barış ne güzel
Herkes birbirine saygı duymalı
Bu sevgi bu saygı görüş ne güzel
Gönüller birleşip sevgiyle dolsa
Adaletli sistem eşit hak olsa
Kavganın yerini hoş görü alsa
Böyle bir karara varış ne güzel
Sahte hocalara ilim aşlansa
Halkı bölenleri tutup taşlansa
Ülkemizde kalkınmaya başlansa
Böylesi hareket yarış ne güzel
Meydanda suçsuzu öldürmeseler
Askere polise saldırmasalar
Dünyayı nefretle doldurmasalar
İnsanca yaşamak duruş ne güzel
Gelecek nesile örnek olunsa
Ölüp gidenlerden ibret alınsa
Dış güce iç güce çözüm bulunsa
O zaman olmazmı her iş ne güzel
Aşık idris herkes tutsa sözünü
Oglunu yetiştir dövme dizini
Yaradana ayan eyle özünü
Hak yolunda hizmet veriş ne güzel