Bütün insanlara sesleniyorum

Cihanda sulh yurtta barış ne güzel

Herkes birbirine saygı duymalı

Bu sevgi bu saygı görüş ne güzel

Gönüller birleşip sevgiyle dolsa

Adaletli sistem eşit hak olsa

Kavganın yerini hoş görü alsa

Böyle bir karara varış ne güzel

Sahte hocalara ilim aşlansa

Halkı bölenleri tutup taşlansa

Ülkemizde kalkınmaya başlansa

Böylesi hareket yarış ne güzel

Meydanda suçsuzu öldürmeseler

Askere polise saldırmasalar

Dünyayı nefretle doldurmasalar

İnsanca yaşamak duruş ne güzel

Gelecek nesile örnek olunsa

Ölüp gidenlerden ibret alınsa

Dış güce iç güce çözüm bulunsa

O zaman olmazmı her iş ne güzel

Aşık idris herkes tutsa sözünü

Oglunu yetiştir dövme dizini

Yaradana ayan eyle özünü

Hak yolunda hizmet veriş ne güzel