Kin tutmayız sevgi alır satarız
Habibin yolunda olmak ne güzel
Hakka inancımız hakkı tutarız
İlimle irfanla dolmak ne güzel
Alemlere rahmet diye gelen o
Hem dünyayı ahireti bilen o
Karanlığı ışığıyla delen o
Bu kutlu günlere gelmek ne güzel
Odur kainatın usül esası
Odur müminlerin anayasası
Odur kitapların son hülasası
Okuyup anlayıp bilmek ne güzel
Bizleri yarattı ALLAH kuluyuz
MUHAMMEDE ümmet sevgidoluyuz
Ezelden ebede giden yoluyuz
İLLALLAH diyerek ölmek ne güzel
İdrisim insanlık övünsün diye
Naatlarlar dinleyen sevinsin diye
Hak için ağlayan döğünsün diye
İslamda huzuru bulmak ne güzel