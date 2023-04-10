Kin tutmayız sevgi alır satarız

Habibin yolunda olmak ne güzel

Hakka inancımız hakkı tutarız

İlimle irfanla dolmak ne güzel

Alemlere rahmet diye gelen o

Hem dünyayı ahireti bilen o

Karanlığı ışığıyla delen o

Bu kutlu günlere gelmek ne güzel

Odur kainatın usül esası

Odur müminlerin anayasası

Odur kitapların son hülasası

Okuyup anlayıp bilmek ne güzel

Bizleri yarattı ALLAH kuluyuz

MUHAMMEDE ümmet sevgidoluyuz

Ezelden ebede giden yoluyuz

İLLALLAH diyerek ölmek ne güzel

İdrisim insanlık övünsün diye

Naatlarlar dinleyen sevinsin diye

Hak için ağlayan döğünsün diye

İslamda huzuru bulmak ne güzel