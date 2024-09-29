Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in vahşi cinayeti, Türkiye gündemini sarsmaya devam ederken, olaya dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Halk TV muhabiri Ferit Demir, tutuklu bulunan amca Salim Güran hakkında dikkat çekici gözlemlerini kamuoyuyla paylaştı.

"SİLAHIYLA GÖZDAĞI MI VERDİ?"

Ferit Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu dönemde ruhsatlı silahını sürekli belinde taşıdığını belirtti. Demir, "Köyde onlarca jandarma varken neden silahla dolaştı?" sorusunu yönelterek, Güran'ın bu tavrının köylüye gözdağı verip "konuşan olursa gereğini yaparım" mesajı mı verdiğini sorguladı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, elde edilen somut delillerle 4 farklı evdeki güvenlik kameralarına el konuldu. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak Güran’ın davranışları ve silahını sergilemesi, soruşturma sürecindeki belirsizlikleri daha da artırdı.

Narin cinayetiyle ilgili detaylar gün yüzüne çıkarken, amca Salim Güran’ın tutumu ve köylüler üzerindeki etkisi, olayın gizemini koruyan en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Kamuoyu, soruşturmanın sonucunu merakla beklerken, Güran’ın cinayetle olan bağlantısı araştırılmaya devam ediyor.