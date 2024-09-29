Bir gazetenin haberine göre, toplantıda sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgilerin toplum üzerindeki etkileri tartışıldı. AK Parti kurmayları, “Sosyal medyada doğru olmayan bir bilgi, doğru olandan 120 kat daha hızlı yayılıyor. Yalan bilgi binlerce kez görüntüleniyor ve hızla yayılıyor. Doğrusu ortaya çıksa bile, bu bilginin yayılma hızı oldukça düşük kalıyor” açıklamasını yaptı.

Toplantıda ayrıca, sosyal medya kullanıcılarının oluşturduğu "sosyal medya mahkemeleri"nin hâkim ve savcılar üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. Yetkililer, "Henüz somut bir durum yokken, sosyal medya üzerinde yargılama yapılmış ve sonuçlanmış oluyor. Bu durum yargı mensuplarını olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Hükümetin, sosyal medyada yayılan dezenformasyonla mücadele amacıyla yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda bu konuda adımlar atılacağı bildirildi.