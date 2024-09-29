Sadece üç ampul kadar elektrik tüketen ve 15 litre kapasiteye sahip olan bu termosifon, sıcak su ihtiyacını düşük maliyetle karşılayarak dikkat çekiyor.

Daha önce evlerin ısıtılmasında kullanılan, bilgisayarlardan daha az elektrik tüketen bir ısıtıcı geliştiren Karabacak kardeşler, yeni geliştirdikleri cihazla enerji verimliliğinde bir adım daha ileri gitti. Özellikle karavan ve konteyner kullanıcılarının sıcak su ihtiyaçlarına çözüm sunan bu yeni cihaz, hem 12 volt hem de 220 volt ile çalışabiliyor. Kullanıcılar cihazı ister elektrikle, ister güneş enerjisi panelleri ile çalıştırabiliyor ve sadece bir saat içinde suyu 65 dereceye kadar ısıtabiliyor.

YÜKSEK PERFORMANS, DÜŞÜK TÜKETİM

Karabacak kardeşlerin geliştirdiği termosifon, yalnızca 300 watt enerji tüketiyor ve bu özelliği ile piyasadaki 2.500 watt enerji tüketen standart termosifonlardan çok daha verimli çalışıyor. Karavan, konteyner ve tiny house gibi elektrik erişiminin sınırlı olduğu yerlerde tercih edilen termosifon, kullanıcılara hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözüm sunuyor. Ürünün 15 litrelik kapasitesi ve düşük enerji tüketimi, özellikle karavancılar ve konteynerde yaşayanlar tarafından ilgi görüyor.

Mustafa Karabacak, karavan kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik olarak bu ürünü geliştirdiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Karavancılar, konteyner ve tiny house kullanıcılarından gelen talepler doğrultusunda AR-GE çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Türkiye genelinde bu tür yaşam alanlarında sıcak su ihtiyacı olduğunu fark ettik ve bu doğrultuda enerjiyi verimli kullanan bir termosifon geliştirdik. Ürünümüz hem 12 volt hem de 220 volt enerji ile çalışabiliyor. Kullanıcılar ister elektrikle ister güneş enerjisi ile cihazı çalıştırabiliyor. Cihaz 1 saat içinde suyu 65 dereceye kadar ısıtabiliyor ve enerji maliyetlerini büyük oranda azaltıyor."

KARAVANCILARDAN YOĞUN İLGİ

Karabacak kardeşler, geliştirdikleri termosifonun Türkiye genelinde büyük ilgi gördüğünü ve şu ana kadar 30 adet ürünün karavanlara monte edildiğini belirtti. Özellikle karavan ve konteyner sahipleri, düşük enerji tüketimi ve hızlı su ısıtma kapasitesi nedeniyle cihazı tercih ediyor. Cihazın fiyatı ise 10 ila 12 bin lira arasında değişiyor.

Mustafa Karabacak, ürünlerinin kullanıcılarından olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Karavancılar, kaldıkları yerlerde elektrik olmadığı için sıcak su konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Geliştirdiğimiz bu termosifon, onların sıcak su sorununu hem ekonomik hem de çevreci bir şekilde çözüyor. Ürünümüz şu ana kadar karavanlarda başarıyla kullanıldı ve kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi," ifadelerini kullandı.

ENERJİ TASARRUFUNDA YENİ BİR ADIM

Kardeşlerin geliştirdiği bu yenilikçi termosifon, özellikle enerji tasarrufuna yönelik ihtiyaçların arttığı bir dönemde kullanıcılara önemli bir avantaj sunuyor. 300 watt enerji tüketimi ile 2.500 watt’lık geleneksel termosifonlardan çok daha az enerji harcayan cihaz, aynı zamanda güneş enerjisi ile de çalışabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından karavan ve konteyner sahipleri tarafından tercih edilen bu ürün, enerji verimliliğini artırarak kullanıcıların faturalarını 8'de 1 oranında düşürmeyi hedefliyor.

Karabacak kardeşler, ısıtma sistemleri üzerine AR-GE çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, ilerleyen süreçte de enerji verimliliğine yönelik yeni projeler üzerinde çalıştıklarını vurguladı.