Dönem 3. Yasama Yılı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Güler, emeklilik sistemi ve güncel ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verdi. Güler, emeklilik maaşlarıyla ilgili tartışmaların devam ettiğini ve bu konuda henüz netleşmiş bir yasa teklifinin bulunmadığını belirtti. Çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Güler, adil bir çözüm arayışında olduklarını söyledi.

Abdullah Güler, Rekabet Kanunu'nda yapılacak değişiklikler hakkında da bilgi verdi. Özellikle internet üzerinden hizmet sunan platformların piyasa hakimiyetlerini rekabet koşulları açısından denetlemeyi hedeflediklerini dile getiren Güler, Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu ile birlikte çalışıldığını ifade etti. Bu düzenlemenin önümüzdeki dönemde Meclis gündemine alınacağını açıkladı.

Vergi politikalarına değinen Güler, yüksek gelir elde edenlerden daha fazla, düşük gelir elde edenlerden ise daha az vergi almayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, yeni vergi kalemlerinin getirilmesine dair çıkan haberleri yalanlayan Güler, vergi düzenlemelerinin Orta Vadeli Program ile uyumlu bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Güler, Türkiye'deki emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Aylık bağlama oranları, prim süreleri ve emeklilik yaşı gibi unsurların bu reformun içinde yer alacağını söyledi. Türkiye’nin çalışan-emekli dengesinin iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Güler, bu alanda adil ve kalıcı çözümler bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Yasa dışı bahis siteleri konusuna da değinen Güler, bu sitelerin yurt dışı merkezli olmasından kaynaklanan zorluklara rağmen, Cumhuriyet başsavcılıklarının bu sitelere yönelik ciddi soruşturmalar yürüttüğünü ve gerekli yaptırımların uygulandığını belirtti.

Emekli Maaşları, Vergi Düzenlemeleri, Rekabet Kanunu, Yasadışı Bahis, Emeklilik Reformu, AK Parti