Gazetecilik kariyerine 2001 yılında Hürriyet gazetesinde stajyer olarak başlayan Alçı, ayrıca 32. Gün programında da staj yaptı. Daha sonra Çukurova Medya Grubu'na katılarak, 6 aylık bir Management Trainee (MT) eğitimi aldı. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve TV programlarında yorumculuk yaparak kariyerine devam eden Nagehan Alçı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

NAGEHAN ALÇI'NIN GAZETECİLİK KARİYERİ

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim gören Alçı, gazetecilik hayatına Hürriyet gazetesinin dış haberler servisinde staj yaparak başladı. 32. Gün programında ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajını sürdürdü. Show TV'nin dış haberler bölümünde çalışarak Irak Savaşı sırasında simultane çeviriler yaptı.

2007 yılında Akşam gazetesine geçerek köşe yazarlığı yaptı. SkyTürk TV’de Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turgut ile ‘Sosyal Bilgiler’ adlı bazı belgeseller hazırladı. Kanaltürk’te Pelin Batu ile birlikte kısa bir süre ‘Sınırsız’ adlı programda yorumculuk yaptı. Milliyet gazetesinde de köşe yazarlığı yaptıktan sonra Kanal 24’te ‘Nerede Kalmıştık’ programında sunucu ve yorumcu olarak görev aldı.

2011 yılından itibaren Beyaz TV’de ‘Medcezir’ programında ve CNN TÜRK’te ‘Dört Bir Taraf’ programında yorumculuk yapmaya başlayan Alçı, gazetecilik kariyerinde önemli bir yer edindi. Almanca ve İspanyolca bilen Nagehan Alçı, aynı zamanda az derecede Fransızca ve Arapça bilmektedir.

ÖZEL HAYATI VE KİTAPLARI

27 Aralık 2010 tarihinde köşe yazarı ve televizyoncu Rasim Ozan Kütahyalı ile evlenen Nagehan Alçı’nın, 7 Temmuz 2013 tarihinde Betül Yasemin ve Ayşe Ela adında ikiz kız çocukları dünyaya geldi. Alçı’nın yazdığı "Özü Sözü Yirmi Bir" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Nagehan Alçı'nın hayatı ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için, bu detaylar gazetecilik kariyerinin önemli noktalarını ve kişisel yaşamını kapsamlı bir şekilde sunmaktadır.