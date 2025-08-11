Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, son olarak Vero Volley Milano takımında forma giyen Myriam Sylla’yı kadrosuna aldığını bildirdi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarında Myriam Sylla’yı kadrosuna aldı. Sarı-kırmızılılar, 1995 doğumlu İtalyan smaçör Sylla ile 2 yıllık anlaşma yaptı.

Profesyonel voleybol kariyerine Eas Italia Orago ile adım atan Sylla, MC Carnaghi Villa Cortese, Foppapedretti Begamo, Prosecco Doc Imoco Velley Conegliano ve Vero Volley Milano takımlarında oynadı.

Sylla oynadığı bu takımlarda dört İtalya Kupası, bir Dünya Kulüpler Şampiyonası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.