Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, İskele Yaz Konserleri’ne katılarak programına katılan protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, " AK Parti İl Başkanımız, Valimiz, Milletvekillerimiz, İlçe ve Belde Başkanlarımız, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımız, İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımız, İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanlarımız, İlçe Kaymakamımız, İl Genel Meclisi Başkanımız ve Üyelerimiz, İl Emniyet Müdürümüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz; geçmiş dönem İl ve İlçe Başkanlarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız, STK Başkanlarımız, kıymetli basın mensuplarımız ve teşkilat mensuplarımız; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ile emniyet ve sağlık teşkilatımız… Varlığınızla coşkumuzu büyüttünüz" ifadelerine yer verdi.

Etkinlik boyunca gösterilen birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Arslan, "Birlik ve beraberliğimizin gücüyle Yerköy’ümüzde nice güzel etkinliklerde yeniden buluşmak dileğiyle" dedi.

Başkan Arslan, 7 gün süren etkinliklerde özveriyle görev alan tüm mesai arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.