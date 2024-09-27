Milletvekili olarak ilk 500 gün: Süleyman Şahan

Dolar/TL fiyatı son dakika 27 Eylül 2024 Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?

Yozgat’ta ihracat ve ithalat arttı

Milletvekili olarak ilk 500 gün: Süleyman Şahan

Binlerce kişiyi mağdur eden Tost uygulaması nedir? Nasıl çalışır?

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