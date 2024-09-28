Başöğretmen Atatürk’ten emanet
Gönlümüze sultan olur öğretmen
Onda olmaz vatanına ihanet
Zalim kurşunuyla ölür öğretmen
Ne anası vardır ne de babası
Öğrenci eğitmek onun çabası
Kömür yok okulda tezek sobası
Köhne bir odada kalır öğretmen
Tipi boran varmış aldırmaz kışa
Dere tepe demez bakmaz yokuşa
Sabah erken çıkar hep koşa koşa
Çantasını alıp gelir öğretmen
Memleket sevdası sarmıştır canı
Arzuyla tutuşur ilim her yanı
Eğitir sevgiyle okşar insanı
Gözleri yaş ile dolar öğretmen
İstiklal marşında saf saf dizilir
Bazı öğrencisi titrer büzülür
Elbisesi olmayana üzülür
Fakiri yoksulu bilir öğretmen
Çocuklar hocamız diye bekleşir
Elde yoktur yokluklarla güreşir
Ne tahta var ne yazacak tebeşir
Gider parasıyla alır öğretmen
Güler yüzle gelir sınıfa girer
Hal ve hatır sorar hep birer birer
Baba gibi sahip göğsünü gerer
Gururla dersine dalar öğretmen
Yavrularla bir odaya doluşur
Öğrendiği her bilgiyi bölüşür
Cehaleti yıkmak için çalışır
Beyinlerden pası siler öğretmen
Hem anadır hem babadır okulda
Ömür boyu öyle kalır akılda
Hele söyle bir yanına sokul da
Sevgi saçar içten güler öğretmen
Öğretmen İdris’in öz kardeşidir
Medeniyet yaymak onun işidir
Örnek şahsiyettir aydın kişidir
Halk ile arayı bulur öğretmen