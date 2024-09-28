Başöğretmen Atatürk’ten emanet

Gönlümüze sultan olur öğretmen

Onda olmaz vatanına ihanet

Zalim kurşunuyla ölür öğretmen

Ne anası vardır ne de babası

Öğrenci eğitmek onun çabası

Kömür yok okulda tezek sobası

Köhne bir odada kalır öğretmen

Tipi boran varmış aldırmaz kışa

Dere tepe demez bakmaz yokuşa

Sabah erken çıkar hep koşa koşa

Çantasını alıp gelir öğretmen

Memleket sevdası sarmıştır canı

Arzuyla tutuşur ilim her yanı

Eğitir sevgiyle okşar insanı

Gözleri yaş ile dolar öğretmen

İstiklal marşında saf saf dizilir

Bazı öğrencisi titrer büzülür

Elbisesi olmayana üzülür

Fakiri yoksulu bilir öğretmen

Çocuklar hocamız diye bekleşir

Elde yoktur yokluklarla güreşir

Ne tahta var ne yazacak tebeşir

Gider parasıyla alır öğretmen

Güler yüzle gelir sınıfa girer

Hal ve hatır sorar hep birer birer

Baba gibi sahip göğsünü gerer

Gururla dersine dalar öğretmen

Yavrularla bir odaya doluşur

Öğrendiği her bilgiyi bölüşür

Cehaleti yıkmak için çalışır

Beyinlerden pası siler öğretmen

Hem anadır hem babadır okulda

Ömür boyu öyle kalır akılda

Hele söyle bir yanına sokul da

Sevgi saçar içten güler öğretmen

Öğretmen İdris’in öz kardeşidir

Medeniyet yaymak onun işidir

Örnek şahsiyettir aydın kişidir

Halk ile arayı bulur öğretmen