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Yozgat ve ilçelerde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. İlçelerde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıl dönümü münasebetiyle Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtına Çelenk sunma töreni yapıldı.

Törene, Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Ömer Açıkel başta olmak üzere Cumhuriyet Savcısı Sebiha Aysun Sızma, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende Kaymakam Ahmet Nuri Demir’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saat 09:05’te sirenlerin çalmaya başlaması ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Müteakiben İstiklal Marşı’nın okunması ile göndere çekilen Türk bayrağı yarıya indirildi ve program sona erdi.

SORGUN

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Sorgun’da düzenlenen törenlerle anıldı.

Düzenlenen törene Kaymakam İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sorgunda düzenlenen anma töreninde Kaymakam İhsan Emre Aydın ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve gönderdeki Türk bayraklarının yarıya indirilmesinin ardından tamamlandı.

ÇANDIR

Çandır ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85’inci yılında saygıyla anıldı. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü münasebetiyle, Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. İlçede saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Kaymakam Emre Can Türkmen 10 Kasım mesajı; “Cumhuriyetimizin banisi, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk; sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur. Türk Milletinin istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık ömrün sona erdiği 10 Kasım’ı matem günü olmaktan ziyade Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini, eserlerini ve fedakârlıklarını anlama günü olarak idrak ediyoruz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.’ diyerek duygularını, fikirlerini anlamanın önemini vurgulamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 85. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve dava arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla, minnetle ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

SARAYKENT

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85’inci yılında Saraykent ilçesinde, saygıyla anıldı.

Törende Kaymakam Osman Kurt ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Atatütk Anıtı’na çelenk sundu. Saraykent’te, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

AKDAĞMADENİ

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü nedeniyle Akdağmadeni ilçesinde anma programı düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan anma programı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal saati olan 09.05’te ilçe genelinde çalınan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunması ile devam etti.

Çelenk sunma programının ardından Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programı belediye konferans salonunda başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul müdürü Abdüllatif Konakçı gerçekleştirdi. Sinevizyon gösterimi, Atatürk konulu oratoryo gösterisi, Gençliği Gözünden Atatürk isimli gösteri, şiirlerin okunması ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin söylenmesinin ardından anma programı son buldu.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Anma programı Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcilerinin Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma programının ardından Gazipaşa Ortaokulu tarafından hazırlanan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümünün 85. Yılı Anma Programı” Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilerin hazırlamış olduğu etkinliklerle devam etti.

KADIŞEHRİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Kadışehri ilçesinde düzenlenen programlarla anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yılında çelenk sunma töreni ve anma programı Kaymakam Tahir Ardal ve ilçe protokolün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

YERKÖY

Cumhuriyetin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. sene-i devriyesinde Yerköy ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Yerköy’de düzenlenen Anma Töreni, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ve bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Anma programına daha sonra Şehit Muammer Nacakoğlu İmam Hatip Ortaokulu çok amaçlı salonunda devam edildi.

Anma programına, Kaymakam Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Celal Çataltepe, İlçe Emniyet Müdürü Adem Dülger, okul müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Okulu Müdürü İsmail Arslan, törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Atatürk’ün en büyük devlet adamı olduğunu vurgulayan Okulu Müdürü İsmail Arslan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü, Türkiye için büyük bir anlam taşıyan bir gündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrıldı, ancak bıraktığı miras ve vizyon, hala milletimizin yürüdüğü yolda rehberlik etmektedir” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyeti ilelebet yaşatacaklarını belirten Belediye Başkan Ferhat Yılmaz ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i "en büyük eserim" olarak tanımladığına vurgu yaparak, cumhuriyetin sonsuza kadar yaşatılacağını belirterek “Mustafa Kemal Atatürk, üstün nitelikleri, ileri görüşlülüğü, liderliği, siyasi ve askeri başarıları ile bu yüzyıl içerisinde bir kere dünyaya gelen, yaşadığı çağa damgasını vuran bir dünya lideridir. Atatürk, yurdun ve halkın içinde bulunduğu zorluklara rağmen, kararlılıkla Türk milletini bağımsız Türkiye ülküsü etrafında birleştirerek zafer elde etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder, büyük komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün gönüllerdeki eşsiz yeri hiçbir zaman değişmeyecek; ona duyulan sevgi, saygı ve özlem hiç eksilmeyecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında bir kez daha saygı, minnet, rahmet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.

Program’da, Atatürk’ün hitabesi ve hayatı (slâytlar eşliğinde), Atatürk’ün askeri kişiliği, ekonomik ve siyasi görüşlerini belirten konuşmanın ardından, oratoryo, şiir, tiyatro ve koro gösterileri yapıldı.

Tören sonrasında, Kaymakam Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve Cumhuriyet Başsavcısı Barış Çetin tarafından ilçede yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

AYDINCIK

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yıldönümünde Aydıncık ilçesinde anıldı.

10 Kasım Atatürk’ü anma günü münasebetiyle Aydıncık ilçesinde düzenlenen programa Kaymakam Alperen Yıldırım, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Devamında 75. Yıl Öğretmen Evi Şehit Mustafa Üngör toplantı salonunda, günün anlam ve önemini belirten konuşma, oratoryo, Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi, ve öğrencilerin okuduğu şiirlerle sona erdi.