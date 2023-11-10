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Son dönemlerde gündem olan Dilan Polat olayları dolayısıyla Dilan Polat Yozgat şubesinin sosyal medya hesabından açıklama paylaşıldı.

Yapılan açıklamada “Değerli danışanlarımız, son haftalarda yaşanan üzücü gelişmeleri ve yasal süreci, devletimizin kurumlarıyla işbirliği içinde ve saygıyla izliyoruz. Bununla beraber tutukluluğun bir hüküm olmadığının, aksi ispat edilene kadar kişilerin masum sayılma hakkının da altını çizmek istiyoruz. Dilan Polat şubeleri, franchising sistemiyle yönetilen, bir başka deyişle imtiyazlı isim hakkı sözleşmesiyle faaliyet gösteren bağımsız işletmelerdir. Mali ve ticari hak ve yükümlülükleri, genel merkezden ayrıdır. Yürütülen soruşturmanın dışında ve işlerimizin başındayız. Sizlere en iyi hizmeti vermek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında, “Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen tüm danışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Verdiğimiz hizmetin ve sizlerle kurduğumuz gönül bağının güçlü bir dayanağa dönüşmesi bizleri çok mutlu etti, iyi ki varsınız. Yine bu süreçte, şubelerimize yönelik basında ve sosyal medyada gerçeğe aykırı yayınlar yapanlara karşı yasal haklarımızı aramak üzere gereken adımları attığımızı duyurmak isteriz. Hiçbir kişi veya kuruluşun, gerçek dışı bilgi ve yorumlarla itibarımızı zedelemeye, ticari faaliyetimizi engellemeye yönelik hareketlerde bulunmasına sessiz kalmamız mümkün değildir. Her şubemiz, ilk günkü heyecanı ve azmiyle, söz verdiğimiz hizmetleri sunmaya devam edecektir. Aldığınız hizmetle ve şubelerimizin işleyişi ile ilgili sormak istediğiniz her soru için bizlere ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.